Murat Dalkılıç'a kötü haber: Hastalığı Vertigo
Dalkılıç, sevgilisi ile gittiği tatilde hastalandığı için zor anlar yaşamıştı. Ünlü sanatçıya "Vertigo" teşhisi kondu.
Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç’a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.
Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.
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