Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu
Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç'tan kötü haber geldi. Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulduğu öğrenildi.
Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Posta'nın haberine göre, ancak çift tatilde sıkıntılı anlar yaşadı.
Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç'a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Alişan bu sabah ameliyat masasına yattı
Ünlü türkücü Alişan bu sabah saatlerinde ameliyat masasına yattı.
Nurettin Yıldız'a Deniz Akkaya da tepkili!
Deniz Akkaya, son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ botoksu abarttı
Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un son görüntüsü herkesi şoke etti.
Sibel Can'dan olay yaratan iddia için açıklama
Ünlü şarkıcı Sibel Can, basında çıkan iddialara açıklık getirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, rekoru İmirzalıoğlu'ndan aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu aldı.
Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!
Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.