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Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu.20971
  • Giriş : 05.03.2018 / 17:15:00
  • Güncelleme : 05.03.2018 / 17:18:53

Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulduğu öğrenildi.

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Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç'tan kötü haber geldi. Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulduğu öğrenildi.

Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Posta'nın haberine göre, ancak çift tatilde sıkıntılı anlar yaşadı.

Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç'a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.

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