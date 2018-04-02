Murat Dalkılıç ile Hande Erçel el ele yakalandı
Merve Boluğur ile bir süre evli kalan ve boşandıktan hemen sonra yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç2ın keyfi yerinde. Magazin basının yakından takip ettiği Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti ilk kez el ele yakalandı.
Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile birlikte görüntülendi. Dalkılıç, muhabirlerin sorularını, "Arkadaşlar, trafik sıkışıyor, iyi akşamlar'" diyerek geçiştirdi.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan ve yan yana görüntü vermemeye özen gösteren ünlü çift, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.
HABERTURK
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