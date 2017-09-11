Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı
Magazin gündeminde uzun yıllardır boşanacakları konuşulan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklama ile boşanacaklarını doğrulayan ünlü çift, bugün resmen boşandı.
Bugün Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.
HÜRRİYET
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