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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı.16986
  • Giriş : 11.09.2017 / 15:09:00

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur boşandı.

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Sepet Beşik

Magazin gündeminde uzun yıllardır boşanacakları konuşulan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklama ile boşanacaklarını doğrulayan ünlü çift, bugün resmen boşandı.

Bugün Beykoz 1.Aile Mahkemesi'nce yapılan duruşma neticesinde Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur anlaşmalı olarak boşandı. Çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

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