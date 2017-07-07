Facebook Twitter Rss

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor.20896
  • Giriş : 07.07.2017 / 12:36:00

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur boşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2 yıl önce hayatlarını birleştiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur boşanacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuya ilişkin ünlü çiftten henüz açıklama gelmedi.

Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı.Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.  

MİLLİYET

Bank Asya ödemeleri ile ilgili açıklama geldi

Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkmak yasak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Eşi öldürülen Nazlı Hamarat'ın yeni aşkı

Eşi öldürülen Nazlı Hamarat'ın yeni aşkı

Eşi Rus mafyası tarafından öldürülen Nazlı Hamarat'ın yeni aşkı görenleri şaşırttı.

Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi

Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi

Ünlü isim Şeyma Subaşı, sevgilisi Acun Ilıcalı'nın gömleğini ütüledi.

 

Bülent Ersoy'a şok! İlk duruşmada karar verildi!

Bülent Ersoy'a şok! İlk duruşmada karar verildi!

Facebook'tan erkeklik dönemine ait fotoğrafları paylaşan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'a dav

Şeyma Subaşı: Beni kullanmaya devam edin

Şeyma Subaşı: Beni kullanmaya devam edin

Şeyma Subaşı ile Ahmet Hakan arasındaki gerilim devam ediyor.

 

İrem Derici'den ihanet iddialarına açıklama!

İrem Derici'den ihanet iddialarına açıklama!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi ile ilgili çıkan ihanet ve ayrılık

Tarkan, Harbiye konserlerinin ilkinde sahnede

Tarkan, Harbiye konserlerinin ilkinde sahnede

Tarkan, yeni albümü "10"un ardından Harbiye Açık Hava Konserleri'ne başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya