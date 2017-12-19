Murat Dalkılıç sevgilisine teklif götürdü!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'la evlikleri kısa süre önce biten Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açtı. Dalkılıç, yeni çekeceği film için de sevgilisine teklif götürdü.
Posta'da yer alan habere göre; Murat Dalkılıç başrolünü oynayacağı, çekimlerine Ocak’ta başlanacak gerilim filminin kadrosuna Hande Erçel’i aldı.
Murat Dalkılıç çekimleri sürekli ertelenen filmde Merve Boluğur ile oynayacaktı. Çift boşandı, Merve Boluğur projeden vazgeçti. Popçu bunun üzerine eski sevgilisi Ekin Türkmen’e teklif götürdü. Ancak “Hayır” cevabı aldı.
Star TV’deki ‘Siyah İnci’ dizisinde oynayan Hande Erçel yakın çevresine “Murat ile başrolü paylaşacağım için çok heyecanlıyım” diyor.
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