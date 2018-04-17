Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'li ilk paylaşım
Merve Boluğur'la kısa süreli bir evlilik yaşayan Murat Dalkılıç, boşanmasının hemen ardından aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu sevgilisi Hande Erçel çifti en büyük açık hava festivali olarak tanımlanan Coachella 2018'e katıldı. Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaştı.
Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından Hande Erçel ile birlikte restaurantta çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Murat Dalkılıç’ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
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