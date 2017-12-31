Murat Dalkılıç yeni sevgilisi ile ortamlarda!
Dalkılıç, yakın çevresine Hande'ye çok aşık olduğunu anlattı.
Merve Boluğur’la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’e sırılsıklam âşık oldu! Ayrılık acısı kısa süren Dalkılıç, yeni sevgilisini geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı.
Ünlü şarkıcı çıktıkları yemek sırasında bir de itirafta bulundu, “Ben Hande’ye çok âşığım” dedi. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamadı.
DİĞER HABERLER
Şahan Gökbakar uyardı: Size ne kardeşim!
Şahan Gökbakar, takipçilerini baştan uyararak "herkes kendi dalgasına baksın" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeşi yüzünden haciz şoku
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başı, kardeşine gelen hacizle dertte.
Seren Serengil ile Hande mahkemelik oldu
Seren Serengil ile şarkıcı Hande Yener kavgası iyice alevlendi.
Metin Hara ayrılığın nedenini böyle açıkladı
Yazar Metin Hara, ayrılığın nedenini ilginç sözlerle açıkladı.
Alişan'ın yeni aşkından romantik paylaşım
Alişan'ın yeni aşkı Buse Varol, romantik bir paylaşımda bulundu.
Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!
Magazin gündeminden düşmeyen iş adamı Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor.