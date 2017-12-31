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Murat Dalkılıç yeni sevgilisi ile ortamlarda!

Murat Dalkılıç yeni sevgilisi ile ortamlarda!.20971
  • Giriş : 31.12.2017 / 09:05:00

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, yeni sevgilisi Hande Erçel'i yakın arkadaşları ile tanıştırdı.

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Dalkılıç, yakın çevresine Hande'ye çok aşık olduğunu anlattı.

Merve Boluğur’la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’e sırılsıklam âşık oldu! Ayrılık acısı kısa süren Dalkılıç, yeni sevgilisini geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı.

Ünlü şarkıcı çıktıkları yemek sırasında bir de itirafta bulundu, “Ben Hande’ye çok âşığım” dedi. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamadı.

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