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Murat Yıldırım ilk yayınında beğenilmedi

Murat Yıldırım ilk yayınında beğenilmedi.16009
  • Giriş : 07.02.2017 / 11:33:00

Murat Yıldırım, Selçuk Yöntem'den devraldığı görevin ilk gününde eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Kenan Işık ismiyle efsaneleşen 'Kim Milyoner Olmak İster' programını ünlü sunucunun rahatsızlanması sonucu Selçuk Yöntem sunmaya başlamıştı. Murat Yıldırım'ın görevi Yöntem'den devralmasıyla sosyal medyada kıyamet koptu.

 

Yarışmanın yayına girmesinin ardından henüz dakikalar geçmişken sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden Murat Yıldırım'ın performansını yerden yere vurmaya başladı.

ÖNCE BİRİNCİ SIRAYA OTURDU, SONRA LİSTEDEN ÇIKTI

TT listesinde birinci sıraya oturan Murat Yıldırım ismi, olumsuz yorumların artmasıyla bir anda listeden çıkarıldı.

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