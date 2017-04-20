Murat Yıldırım'ın eşinin elleri alay konusu oldu
Murat Yıldırım'ın güzel eşi İmane Elbani'nin ellerinin hali sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Elbani'nin eşine sarılırken çekilen fotoğrafında kırılmış ve ojeleri çıkmış ellerinin hali eleştiri yağmuruna tutuldu.
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yakışıklı sunucusu ve oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani, kırılmış tırnaklarıyla dikkat çekti. Elbani'nin bakımsız görüntüsü "evlendikten sonra iyice saldı" olarak yorumlandı.
İMANE ELBANİ BAKIMSIZ HALİ İLE ŞAŞIRTTI
Başrollerini Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in paylaştığı, sonbaharda vizyona girecek 'İlk Öpücük ' filminin çekimleri bitti. Ekip önceki akşam Şişhane'deki Mila by Roka Pera'da kutlama yemeği yedi. Gecede Murat Yıldırım'ın eşi İmane El Bani'nin kırık tırnağı, ucu silinmiş ojeleri dikkat çekti. Elbani, bakım konusunda sınıfta kaldı.
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