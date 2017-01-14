Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
Bir dönem başarılı sunucu Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' programını ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunmaya hazırlanıyor.
2014 yılında Kenan Işık bitkisel hayata girince dönüşümlü olarak ünlü isimlerce sunulan ve son dönem Selçuk Yöntem'in yürüttüğü görevi teslim alan Yıldırım, ayda 150 bin TL ücret alacak.
Kenan Işık 21 Mart 2014'te kaza sonucu bitkisel hayata girince Zafer Ergin, İlber Ortaylı, Halil Ergün, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimler dönüşümlü olarak sunucu koltuğuna oturmuş, 2014 Eylül ayında ise bayrağı Selçuk Yöntem devralmıştı.
Selçuk Yöntem programdan ayrılacağını açıkladı. Yerine oyuncu Murat Yıldırım ile anlaşıldı.
Posta'da yer alan habere göre; bir yıldır ekrandan uzak olan Murat Yıldırım aylık 150 bin TL alacak.
Başrolünü üstlendiği dizide bölüm başına 45 bin TL alan Murat Yıldırım, en son Gecenin Kraliçesi dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
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