Murat Yıldırım: Erdoğan benim babam!
Son dönem Selçuk Yöntem'den devraldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' programındaki performansı ile eleştileri oklarının hedefi olan oyuncu Murat Yıldırım, Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili görüş bildirdi.
Ünlü isim Murat Yıldırım, Anayasa değişiklik referandumunda 'Evet' diyeceğini, Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini anlattı.
Oyuncu ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yeni sunucusu Murat Yıldırım Anayasa değişiklik referandumunda rengini belli etti.
"CUMHURBAŞKANI'NI ÇOK SEVİYORUM, O BENİM MANEVİ BABAM"
Sabah Gazetesi'ne konuşan Murat Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında görüşlerini söyledi. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, kendisi gerçekten çok mütevazı bir insan. Birçok kişinin de evlenmesine vesile oldu, manevi babalık yaptı. Ben zaten kendisini manevi babam olarak görüyorum." şeklinde konuştu.
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman 'Bana da aynı şekilde manevi babalık yapar mı?' diye düşünüyordum. Bir gün rüyamda, Cumhurbaşkanımızın, İmane'yi istediğini gördüm. Zaten o gün İmane'yi istemenin vaktinin geldiğini ve bunun bir işaret olduğunu düşündüm. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'ı çok seviyordum zaten, Allah bize görüşmeyi de nasip etti. Eşimi babasından istedi; kendisine çok minnettarım."
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