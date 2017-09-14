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Muş'ta FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Muş'ta FETÖ operasyonu: 20 gözaltı.14818
  • Giriş : 14.09.2017 / 15:46:00

FETÖ soruşturması kapsamında Muş'ta operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Muş'ta yapılan operasyonlarda örgüt ile bağlantılı oldukları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kriptoğrafik haberleşme programı olarak bilinen Bylock programını kullandığı tespit edilen ve FETÖ/PDY ile irtibatı/iltisakı tespit edilen 1 uzman çavuş, 4 öğretmen, 1 imam, 1 komiser yardımcısı ve 1 astsubayın da aralarında yer aldığı 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet FETÖ/PDY Terör Örgütü ele başı Fetullah Gülen'e ait kitap, 108 adet CD/DVD, 6 adet 1 dolar, 22 adet telefon, 22 adet sim kart, 9 adet hafıza kartı, 11 adet flash bellek, 11 adet bilgisayar, 6 adet tablet, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ajanda ele geçirilmiştir" denildi.

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