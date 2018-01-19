Muş'ta otobüs kazası: 6 ölü, 20 yaralı
Hatay'dan Muş'a doğru ilerleyen A.Ö yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, dereye uçtu. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
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