Muslera: G.Saray'a ömür boyu imza atarım
Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, kulüp ile sözleşme imzalamaktan duyduğu sevinci paylaştı ve hayatının sonuna kadar Galatasaray'da kalabileceğini belirtti.
Galatasaray’da henüz kariyerini tamamlanmadan efsaneler arasında giren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, dün Slovakya kampında basın toplantısına katıldı. Mevcut kontratına göre sarı-kırmızılı kulüple 2018’de sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki kaleci, “Galatasaray ile yeni kontrata imza atar mısın” sorusuna “Başkanımız bir kontrat sunsa ve ‘Hayatının sonuna kadar Galatasaray’da kalacaksın’ dese hiç düşünmeden imzayı atarım. Galatasaray, İstanbul ve Türkiye bana çok şey kattı. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Çocuğumun doğacak olması da beni pozitif etkiler. İstanbul’da doğacak. İleride umarım futbolcu olur ve Galatasaray’da oynar... Bir futbolcu olarak bir takımda kalıyorsanız birçok şeyi düşünmeniz gerek. Takım kalitesi, özel hayatınız gibi” diye cevap verdi.
Yeni sezon öncesi takımın durumunu değerlendiren Muslera “Sıfırdan başladık ve yeni bir sayfa açtık. Çok iyi bir havadayız, önümüzde hedeflerimiz var. İyi de çalıştığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz senelerde defansif anlamda sıkıntı yaşadık. Bunun içine ben de dahilimdir mutlaka. Aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Maicon çok tecrübeli. Yanında da gelişmekte olan, büyümekte olan oyuncular var. Mutlaka onlara da çok yardımı dokunacaktır. Çok iyi; olumlu anlamda agresif ve savunmaya liderlik yapacak bir oyuncu. Onun da katkısıyla geçen seneki sıkıntıları yaşamayız. Birçok kupa kazandım. Bu sene de ben, hocam ve takımın hedefi kupalar kazanmaya devam etmek. Şampiyon olmak istiyorsak son senede yaptığımız hataları minimum seviyelere çekmeliyiz. Diğer taraftan daha çok gol atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Muslera’dan inciler
∂ Galatasaray bir oyuncuyla anlaşıyorsa önemli, kaliteli isim olduğu için anlaşıyordur.
∂ Gomis’in gol atmasını isterseniz iyi ortalar, asistler yapmanız lazım.
∂ Ligin kalitesi artıyor. Sadece Beşiktaş, F.Bahçe değil Trabzon, Başakşehir, Antalya da rekabetin içinde.
∂ Volkan Demirel ile ilk günden beri güzel bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Saygı duyulması gereken bir isim.
Florya’da futbolcuya dayalı bir sistem olmadığını vurgulayan Muslera “Öyle bir şey yok. Mutlaka referans oyuncular vardır ama futbolcunun kulübü yönetme lüksü olamaz. Öyle bir gücümüz yok. Öyle bir finansal gücümüz de yok” dedi.
Muslera, ayrılığı konuşulan Sneijder’in kalmasını istediğini söylerken “Wesley çok iyi bir arkadaşım. Önemli başarılara imza attık. Eğer bu konuda karar verecek kişi ben olsam kariyerinin sonuna kadar kalmasına isterim” dedi.
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