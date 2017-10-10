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Muslera, Konyaspor maçına çıkmak istiyor

Muslera, Konyaspor maçına çıkmak istiyor.14098
  • Giriş : 10.10.2017 / 08:50:00

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera, Konyaspor maçına çıkmak istiyor.

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Büyüyen Beşik

Galatasaray cumartesi günü Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Bolivya ile mücadele verecek Uruguay'ın kalesini koruyacak olan Muslera, Konyaspor maçına yetişmek istiyor.

Cuma günü İstanbul'da olması beklenen Muslera'nın takımla tek idman yaptıktan sonra Konya karşısında sahaya çıkması bekleniyor.

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