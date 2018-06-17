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Muslera, milli takımda da harika işler çıkarıyor

Muslera, milli takımda da harika işler çıkarıyor.22660
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:39:00

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Uruguay milli takımında da başarısını sürdürüyor.

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Sarı kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera, taraftarların gözünde büyümeye devam ediyor. Dünya medyası, Muslera'da övgü ile bahsediyor.

Galatasaray ile 2011 yılından bu yana adeta her sezon bir kupa kazanan Fernando Muslera, ülkesi Uruguay ile de büyümeye devam ediyor. 32. yaşına dün giren ve Galatasaray Kulübü tarafından kutlanan başarılı kaleci, Dünya Kupası'na da gol yemeden başladı.

2011'de Lazio'dan transfer olduğu Galatasaray'da ligde 4 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlarla boy gösteren Muslera, 2010 Dünya Kupası'ndaki 4.'lük başarısı, 2011'de de Copa America'yı kazandı. Uruguay ve Galatasaray'da sürekli olarak kalenin bir numarası olan başarılı futbolcu efsaneler arasına adını yazdırdı.

Hem kulübünde hem de ülkesinde bir numaralı olan, kaptanlığı alan ve başarılarda başrolü çeken Muslera, bu 8 senelik süreçte 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kupası ve 3 Copa America gördü.

31 yaşındaki eldiven, Fatih Terim ve Oscar Tabarez'le de en başarılı günlerini yaşadı. Galatasaray'daki 4 şampiyonluğun 3'ünü Terim ile kazanan Muslera, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda Tabarez'le çalıştı.

Bu 8 yıllık sürede istikrarıyla da dikkat çeken yıldız isim, Uruguay ile 94 maça, Galatasaray ile de 233 maça çıktı. 

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