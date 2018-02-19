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Muslera'nın eşinden şoke eden mesaj!

Muslera'nın eşinden şoke eden mesaj!.14098
  • Giriş : 19.02.2018 / 09:13:00

Tecrübeli kaleci Muslera'nın eşi Patricia Callaro, çarpıcı bir mesaj paylaştı.

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Uzun zamandır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve gitmesi gündemde olmayan deneyimli file bekçisinin eşinden ilginç bir açıklama geldi.

Galatasaray'da son haftaların eleştirilen ismi Fernando Muslera'nın eşi kendisine 'Evine dön Muslera' yazan bir taraftara "Neden olmasın? Belki yakında" diye cevap verdi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, son haftalarda yediği goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-kırmızılı bir taraftar Muslera'nın eşi Patricia Callero'ya "Muslera evine dön" şeklinde bir mesaj attı. Callero bu mesajın görüntüsünü alıp üzerine "Neden olmasın? Belki yakında" yazdı. Bu paylaşım, sosyal medyada ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

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