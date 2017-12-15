Muslera'nın performansının düşme nedeni oğlu
Galatasaray'ın kalesini koruyan deneyimli kaleci Muslera zor günler geçiriyor. Takımdaki performanı günden güne düşen Muslera'nın bebeği nedeniyle uykuya hasret kaldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın son üç şampiyonluğunda başrolde olan kaleci Fernando Muslera son haftalarda yediği hatalı gollerle herkesi şaşırtıyor. Kasım ayının ilk haftasında baba olmanın sevincini yaşayan Muslera'nın son bir ayda uyku problemi çektiği ortaya çıktı. Kailash ismini verdikleri oğulları ile ilgilenen ve eşi Patricia'ya evde yardımcı olan Uruguaylı kalecinin uyku düzeni değişti. Bu durum performansına yansıdı ve yorgun düşen Muslera baba olduktan sonra çıktığı Başakşehir deplasmanında 5 gol gördü, Beşiktaş derbisinde elinden kaçırdığı topla mücadelenin kaderini çizdi ve son Akhisar maçında yediği iki golde de kalesinden hatalı çıkışlar yaptı.
Muslera'yı yedek kulübesine çekmeyi düşünmeyen Tudor'un ise kaleci antrenörleri Tomiç ve Fadıl Koşutan'la yaptığı toplantıda, "Her büyük kaleci böyle formsuz dönemler geçirebilir. Ben Muslera'ya güveniyorum. Sizden de idmanlarda onunla özel olarak ilgilenmenizi istiyorum'' dediği ve "Nando'nun sadece iyi oynayacağı bir maça ihtiyacı var. Bir maç iyi oynasın devamı gelecek'' cevabını aldı.
FANATİK
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