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Mustafa Ceceli'den ilk açıklama

Mustafa Ceceli'den ilk açıklama.22626
  • Giriş : 16.07.2018 / 08:35:00

Yaşanan skandalın ardından Mustafa Ceceli'den ilk açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki olduğunun ortaya çıkması sonrası mahkemeye koşan Mustafa Ceceli, konu ile ilgili kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Ceceli, yayınladığı mesajında kişilerin tercihlerine saygılı olduğunu ancak çocuğunu düşünmek zorunda olduğunu vurguladı.

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