Mustafa Ceceli'den oğlu için flaş karar
Geçtiğimiz yıl boşanan ve sosyetik bir güzelle evlenen Mustafa Ceceli, eşi Sinem Gedik ile ilgili yaşanan skandal sonrası 7 yaşındaki oğlu için yurt dışı yasağı kararı aldırdı.
Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik hakkında iki ay süreyle uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Avukatı aracılığıyla aleyhinde çıkan haberlerle ilgili 'içeriğin kaldırılması' ve 'erişimin engellenmesi' kararı için mahkemeye başvuran Ceceli, 7 yaşındaki oğlu için de yurt dışı çıkış yasağı aldırdı.
Oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunan Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı.
Mahkemeye başvurarak oğlunun velayetini isteyen Ceceli, velayet davasının dosyasına geçen yıl boşandığı Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunmuştu. Görüntüleri kendisine bir başkasının gönderildiğini iddia etmiş, Gedik'e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istemişti. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran ünlü şarkıcı, oğlu için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı. Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında 'Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine' ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, gizlilik ve yayın yasağı bulunan dava ile ilgili yorumlar içeren linklerin kendisinin itibarını ve oğlunun bedeni, fikri, ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini istedi. Erişiminin engellenmesinin istendiği 9 internet sitesi linkine dilekçede yer verildi. Dilekçede söz konusu linklerde, "Mustafa Ceceli'nin kişilik haklarına saldırı kastıyla, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret ve saldırı içeren içerikler bulunmaktadır. Söz konusu internet sitelerinin bu eylemleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum önündeki şeref ve haysiyet itibarını korumaya yönelik 'hakaret' suçu işlenmiş olup, yasal işlemlerimiz yapılmaktadır" dendi. Hakimlikten 'erişimin engellenmesi' ve içeriğin kaldırılması'na yönelik karar verilerek bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna gönderilmesi istendi.
Mustafa Ceceli, geçen yıl tek celsede boşanmış, ayrılırken Kanlıca'daki villasını eski eşine bırakmıştı. Ayrıca aylık 20 bin lira nafaka ödemeye başlamıştı. Mustafa Ceceli, eski eşiyle görüntülerde yer alan şarkıcı İntizar hakkında da iki ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı aldırmıştı.
İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik'in 7 yaşındaki çocuklarının menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulunmuştu.
HÜRRİYET
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