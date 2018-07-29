Mustafa Ceceli eşi ve oğluyla tatile çıktı
Ünlü pop şarkıcısı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın ilişkisini ifşa ettiği için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Ceceli, kafa dağıtmak için eşi Selin İmer ve oğlu Arın ile tatile çıktı.
Son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ve oğlu Arın'la birlikte mavi tura çıktı. Çeşme limanına demirli özel yata binen Ceceli’nin tanınmamak için şapka taktığı görüldü. Yata biner binmez denize açılan Mustafa Ceceli'nin bir hafta boyunca Ege'de bulunan koyları gezeceği ve kafa dağıtacağı öğrenildi.
TRT
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