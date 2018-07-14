Mustafa Ceceli'nin eşi ile intizar aşkı ifşa oldu
Skandal magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl eşiyle boşanmasının hemen ardından başka bir aşka yelken açarak evlenen Mustafa Ceceli'nin eski eşi ile ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
“Sonunda” diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım’ın şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.
Hatta Ceceli’nin yakın çevresine bile “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” cümlesini kurduğunu biliyordum.
İntizar’la Sinem Gedik’in ilişki yaşadığı iddiasını o kadar farklı yerlerden duydum ki, bizim ekip bir ara ikiliyi kamerayla takip bile etti. Bir şey yakalayamadık ama ikilinin ilişki görüntüleri sonunda mahkeme dosyasına girdi.
Skandal da bu vesileyle patladı zaten.
Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar, hatta videolar ekledi.
Benim izlediğim görüntülerde yok ama ikilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.
Sadece görüntüleri izlemedim, Mustafa Ceceli’nin oğlunun velayetini almak için açtığı dava dilekçesini de okudum.
Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla gelmiş.
Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden gelmiş.
Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli.
Bu iddialar Mustafa Ceceli’nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek...
Yaklaşık 1 yıldır derin magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen su yüzüne çıktı.
Pandora’nın kutusunun açılmasıyla önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak magazin bombası da patlamış oldu...
HÜRRİYET
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