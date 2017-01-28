Mustafa Ceceli polisten kaçamadı
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Etiler'de takıldığı trafil çevirmesinden kaçtı. Ceceli ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Zincirlikuyu'da bitti. Önü kesilerek durdurulan Ceceli'nin Levent'te izini kaybettirdiği anda yanındaki bayan arkadaşını yolda indirdiği ortaya çıktı.
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