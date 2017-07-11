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Mustafa Ceceli, sostetik aşkı ile evlendi

Mustafa Ceceli, sostetik aşkı ile evlendi.15605
  • Giriş : 11.07.2017 / 10:08:00

Mustafa Ceceli, sosyetik sevgilisi Selin İmer ile hayatını birleştirdi.

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Eşi ve çocuğunun annesi Sinem Gedik'ten boşanır boşanmaz yaşadığı gizli aşkın fotoğrafları ortaya çıkan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, sosyetik sevgilisi Selin İmer'le bir villada gizlice evlendi.

Çubuklu Vadi Konaklarında sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler aldı.

Hürriyet'ten Sayit Duemaz'ın haberine göre; sitenin güvenlikleri gazetecilerin görüntü almasına fırsat vermezken, kiralanan villa davetlilerin dışında kimseye söylenmedi.

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in nikah sonrası yurt dışı tatiline gideceği öğrenildi.

TRT

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