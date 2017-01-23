Mustafa Denizli, Bursaspor ile anlaşıyor
Adanaspor yenilgisi sonrası Bursaspor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra Yeşil-Beyazlı ekip tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli ile kontak halinde.
Yeşil-Beyazlılar Denizli’yi ikna etmek için çabalarken, Denizli ile anlaşılamaması halinde Şota Arveladze’nin de listede yer aldığı belirtildi.
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