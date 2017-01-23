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Mustafa Denizli, Bursaspor ile anlaşıyor

Mustafa Denizli, Bursaspor ile anlaşıyor.13306
  • Giriş : 23.01.2017 / 11:31:00

Mustafa Denizli Süper Lig takımı Bursaspor ile masaya oturuyor.

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Adanaspor yenilgisi sonrası Bursaspor ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra Yeşil-Beyazlı ekip tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli ile kontak halinde.

Yeşil-Beyazlılar Denizli’yi ikna etmek için çabalarken, Denizli ile anlaşılamaması halinde Şota Arveladze’nin de listede yer aldığı belirtildi.

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