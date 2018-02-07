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Mustafa Pektemek formasını geri istiyor

Mustafa Pektemek formasını geri istiyor.19903
  • Giriş : 07.02.2018 / 14:52:00

Beşiktaşlı golcü oyuncu Mustafa Pektemek formasını geri istiyor.

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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği maçında oynadığı futbolla göz dolduran Pektemek formasını geri istiyor.   

Siyah-beyazlı takımın kupada yaptığı 6 maçın 5'inde forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı  başardı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta 420 dakika sahada kalan Mustafa  Pektemek, son 3 karşılaşmada da takımına gol kazandırmayı başardı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile İstanbul'da oynadığı kupa karşılaşmasında forma giymeyen Mustafa Pektemek, bu organizasyonda sadece Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Mustafa Pektemek, kupada attığı 4 golle takımının en etkili ikinci oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Alvaro Negredo, 6 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı adına en etkili performansı gösterirken, tecrübeli futbolcu ise 4 kez fileleri havalandırarak yarı finale yükselen Beşiktaş'a büyük katkı verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yakaladığı şansı 4 gol atarak iyi değerlendiren Mustafa Pektemek, Spor Toto Süper Lig'de ise bu sezon umduğunu şu ana dek bulamadı.

Ligde 2 maçta oynama fırsatı bulan tecrübeli oyuncu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor karşısında 88. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, son şansını 20. haftadaki Bursaspor maçında yakaladı. Maçın 80. dakikasında oyuna giren siyah-beyazlı oyuncu, gol atma  başarısı gösteremedi.

Mustafa Pektemek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Beşiktaş'ın Leipzig ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 69 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramadı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla uzun süredir Süper Lig'de gol sevinci yaşayamıyor.

Beşiktaş'a 2011-2012 sezonunda transfer olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligdeki son gol sevincini 2014-2015'te yaşadı. Mustafa, 2014-2015 sezonunun 29. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0  yendiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı.

Bir sonraki sezon sakatlıklardan dolayı fazla oynama fırsatı bulamayan siyah-beyazlı oyuncu, takımına sadece kupada bir gol kazandırabildi. 2016-2017'de  Medipol Başakşehir'de kiralık olarak görev alan Mustafa Pektemek, turuncu-lacivertli takımda 7 lig golüne imza attı.

Mustafa Pektemek, bu sezon Beşiktaş ile 2 lig mücadelesinde gol sevinci yaşayamadı.

Mustafa Pektemek, ligde kalan 14 haftada forvet hattında zorlu bir mücadeleyle formayı yakalamaya çalışacak.

Sezonun ilk yarısında Cenk Tosun ve Alvaro Negredo'nun gerisinde kalan  tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in kalan bölümünde Negredo'nun yanı sıra yeni  transferler Vagner Love, Cyle Larin ikilisinden formayı kapmak için mücadele  verecek.

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