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Mustafa Pektemek Göztepe'ye gidiyor!

Mustafa Pektemek Göztepe'ye gidiyor!.19903
  • Giriş : 30.01.2018 / 08:23:00

Deneyimli futbolcu Mustafa Pektemek Göztepe'ye gitmeye hazırlanıyor.

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Sepet Beşik

Avrupa'da ve Süper Lig'de başarısına başarı katan Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek, İzmir kulübü Göztepe'ye kiralanıyor.   

Beşiktaş’ta istediği şansı bulamayan ve yapılan forvet transferleriyle iyice gözden düşen Mustafa Pektemek için Adis Jahovic’i Konyaspor’a satan Göztepe devreye girdi.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yalnızca 1 lig maçında 2 dakika forma giyebilen Pektemek’in sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe’de forma giymesi bekleniyor. Transfer bugün netlik kazanacak.

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