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Mustafa Sandal'a eşinden ağır sözler

Mustafa Sandal'a eşinden ağır sözler.18348
  • Giriş : 20.12.2017 / 13:02:00

Mustafa Sandal ile Emina Sandal arasında sular durulmuyor.

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Büyüyen Beşik

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın evliliği tehlikeye girdi. Geçtiğimiz günlerde eşinin her şeyin yolunda gitmesini söylemesi sonrası sorunları basına anlatan Sandal'a Emina'dan tepki geldi.

Emina Sandal "En büyük yanlışım, insanlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerini sanmam" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

Emina Sandal önceki gün de şu paylaşımıyla eşine ağır bir göndermede bulundu: "Gerçek bir adam kadını asla incitmez. Bir kadını ağlattığında çok dikkatli ol. Çünkü Allah onun gözyaşlarını sayar. Kadın, erkeğin kaburgasından yaratılmıştır. Ayaklarından yaratılmadı. Öyle olsaydı ezilirdi. Üstün olsun diye başından da yaratılmadı. Ama göğsünden yaratıldı. Eşit olsun diye. Kolun biraz altında, korunsun diye... Kalp hizasında sevilsin diye…"

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