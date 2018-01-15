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Mustafa Sandal'dan eşine duygusal mesaj!

Mustafa Sandal'dan eşine duygusal mesaj!.10541
  • Giriş : 15.01.2018 / 15:15:00

Eşi ile arasının sorunlar olduğu iddia edilen Mustafa Sandal'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Sepet Beşik

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi ile arası düzeldi. Son dönem evliliğinin üzerinde kara bulutlar gezen ünlü şarkıcı, eşinin son doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Sandal, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Emina Sandal'ın fotoğrafını sayfasında paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını..."

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