Mustafa'ya vuran Gomis özür dilemedi
Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya vurdu. Maç sonunda ise Gomis'in özür dilemediği öğrenildi.
Ancak golcü oyuncunun özür dilemediği, yanına giderek elini sıktığı Mustafa Yumlu’ya, “Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem. Futbolda sahada yaşanan şey, orada kalır” dediği öğrenildi.
Bu arada Galatasaray cephesinin, direkt kırmızı kartla oyundan atılan Gomis’in, PFDK’dan alacağı cezaya göre Tahkim Kurulu’na gideceği öğrenildi. Eğer Fransız yıldız 1 maç ceza alırsa, direkt kırmızı karttan dolayı cezasını kupa maçında çekecek ve ligdeki Yeni Malatya deplasmanında oynabilecek. Ancak 2 maç verilirse Cim Bom, ceza indirimi için sıkı bir savunma ile birlikte düğmeye basacak.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!
Yedeklerle saha çıkan Galatasaray, Sivas Belediye'ye yenilmekten kurtulamadı.
Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e
Alman oyuncu Beck: Beşiktaş kolay lokma değil!
Alman oyuncu Andreas Beck, Beşiktaş'ın rakibi ile ilgili görüş bildirdi.
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.
Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?
Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu
Tecrübeli oyuncu Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.