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Mustafa'ya vuran Gomis özür dilemedi

Mustafa'ya vuran Gomis özür dilemedi.15429
  • Giriş : 11.12.2017 / 15:09:00

Akhisarlı oyuncu Mustafa Yumlu'ya vuran Gomis özür dilemedi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Akhisar maçında Mustafa Yumlu'ya vurdu. Maç sonunda ise Gomis'in özür dilemediği öğrenildi.

Ancak golcü oyuncunun özür dilemediği, yanına giderek elini sıktığı Mustafa Yumlu’ya, “Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem. Futbolda sahada yaşanan şey, orada kalır” dediği öğrenildi.

Bu arada Galatasaray cephesinin, direkt kırmızı kartla oyundan atılan Gomis’in, PFDK’dan alacağı cezaya göre Tahkim Kurulu’na gideceği öğrenildi. Eğer Fransız yıldız 1 maç ceza alırsa, direkt kırmızı karttan dolayı cezasını kupa maçında çekecek ve ligdeki Yeni Malatya deplasmanında oynabilecek. Ancak 2 maç verilirse Cim Bom, ceza indirimi için sıkı bir savunma ile birlikte düğmeye basacak.

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