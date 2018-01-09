Mustafa Yaman beraat etti
Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaman, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şifreli iletişim sistemi ByLock'un güncelenmesi sonrası beraat etti.
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