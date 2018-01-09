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Mustafa Yaman beraat etti

Mustafa Yaman beraat etti.11839
  • Giriş : 09.01.2018 / 16:58:00

Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaman beraat etti.

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Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaman, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şifreli iletişim sistemi ByLock'un güncelenmesi sonrası beraat etti.

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