Musul'un semti DAEŞ'ten temizlendi!
Musul'da gelişme yaşandı. Irak Güçleri kentte 3 semti geri alırken 24 DAEŞ militanını etkisiz hale getirdi, 8 bomba yüklü aracı ise imha etti.
Gelen son açıklama ile 6. Tugaya bağlı Ordu güçleri ve Ninova Muhafızları, Sade ve Bavize semtlerini terör örgütü DAEŞ'ten geri aldı.
BOMBA YÜKLÜ 8 ARAÇ İMHA EDİLDİ
Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah da Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, polis güçlerinin kentin güneydoğu cephesinde DEAŞ'a ait bomba yüklü 8 aracı imha ettiğini, 24 DEAŞ militanını da öldürdüğünü söyledi.
Yarallah, terörle mücadele güçlerinin Musul'un doğusundaki Birinci Kudüs semtini DEAŞ'tan geri alarak, orada bulunan hükümet binalarına Irak bayraklarını astığını aktardı.
Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanı Abdulvahap es-Saadi, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunda kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını belirtmişti.
Operasyonun bu safhasında, öncelikle kentin doğu bölgesinde örgütün elinde kalan tüm mahallelerin kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
MUSUL OPERASYONU
Irak güvenlik güçleri, 3 Kasım'da doğu bölgesinden Musul kent merkezine girmeye başlamıştı. Iraklı güçler, yaklaşık 50 günlük sokak çatışmalarının ardından 40 mahalleyi DEAŞ'tan geri almıştı.
Toplamda 183 mahallenin yer aldığını Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle bulunuyor.
Irak ordusu, iki yıldan uzun süredir DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.
TRT
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