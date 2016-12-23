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Mutki belediyesine de kayyum atandı

Mutki belediyesine de kayyum atandı.14316
  • Giriş : 23.12.2016 / 16:46:00

Kaymakamı Mehmet Kılıç, Mutki ilçesine kayyum olarak atandı.

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Terör soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda Mutki Belediye Eş Başkanı DBP'li Özcan Birlik'in gözaltına alındığı açıklandı.

DBP'li Özcan Birlik'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanması sonrasında Kaymakan Mehmet Kılıç kayyum olarak atandı.

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