Mutki belediyesine de kayyum atandı
Terör soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda Mutki Belediye Eş Başkanı DBP'li Özcan Birlik'in gözaltına alındığı açıklandı.
DBP'li Özcan Birlik'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanması sonrasında Kaymakan Mehmet Kılıç kayyum olarak atandı.
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