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Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem yaşandı

Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 12.01.2018 / 16:10:00

Myanmar'ın orta kesimlerinde 6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Myanmar'ın orta kesimlerinde 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmazken bölge halkı büyük panik yaşadı. Konuya ilişkin ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.

Depremin ardından büyüklükleri 4,2 ile 5,3 arasında değişen 5 artçı sarsıntı oluştu.

Yerleşim yerlerine uzak bir alanda meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

TRT

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