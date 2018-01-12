Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem yaşandı
Myanmar'ın orta kesimlerinde 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde ölen ya da yaralanan olmazken bölge halkı büyük panik yaşadı. Konuya ilişkin ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.
Depremin ardından büyüklükleri 4,2 ile 5,3 arasında değişen 5 artçı sarsıntı oluştu.
Yerleşim yerlerine uzak bir alanda meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Trump: O b.k çukuru ülkelerden insan almam
ABD Başkanı Donald Trump, yine olay yaratacak sözlere imza attı.
ABD: Diktatörlüğe sessiz kalmayacağız
Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'da yaşananlara ilişkin açıklama geldi.
Trump'ta bunama belirtileri
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili dedikodular yayılmaya devam ediyor.
7,6 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi
Güney Amerika ülkesi Honduras'ta şiddetli bir deprem meydana geldi.