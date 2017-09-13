Myanmar'da cesetler nehrin üzerinde
Myanmar'da yaşanan dram herkesin yüreğini burktu. Arakan Müslümanları Bangladeş'e ulaşmaya çalışırken sınırdaki Naf Nehri'ni geçmek zorunda kaldı. Teknelerle ve yüzerek nehri aşmaya çalışan Müslümanların çoğu nehirde can verdi.
Sınırdaki sığınmacı kampını ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, "Naf Nehri'nin yüzeyi erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle doldu. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir" dedi. Vecid, sözlerini "Bu işkencenin sebebi nedir? Onlar, Myanmar'ın insanları. Milyonlarca insan evlerini kaybetti. Orada hala panik var ve hala birçok ayrıntı ortaya çıkmadı. Bu tür hareketler büyük ihlallerdir" diyerek sürdürdü.
Kampta barınan Arakanlılar Vecid'i 'Mültecilerin annesi' pankartlarıyla karşıladı. Başbakan Vecid'in ziyareti nedeniyle Cox's Bazar'dan Teknaf'a kadar uzanan karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Katliamları durdurmadığı için dünya çapında tepki çeken Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ise, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmaktan vazgeçti. Kyi'nin ziyaret iptalini, uluslararası haber ajansları son dakika koduyla geçti.
Birleşmiş Milletler, bu sabah bölgeye gönderilen yardımların artırılmasını istedi.
BM, dün yaptığı açıklamada Bangladeş'e kaçan sivillerin sayısının 370 bini bulduğunu duyurmuştu. Katliamda yaşamını yitirenlerin sayısı ise binlerle ifade ediliyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Trump, Katar için harekete geçti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar için harekete geçti.
8 Türk'ün öldürüldüğü davada gelişme!
Almanya'da 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü davadan karar çıktı.
Irma kasırgası Florida'da!
Irma kasırgası ABD'nin Florida eyaletininin en alt bölümü olan Key West'e ulaştı.
Lavrov'dan flaş İdlib açıklaması!
Suudi Arabistan'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'teki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasın