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Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı

Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı.13802
  • Giriş : 01.10.2017 / 21:51:00

Naci Ağbal, küçük bir sağlık sorunundan ötürü hastanede tedavi altına alındı.

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Maliye Bakanı Ağbal'ın önemli bir sorununun olmadığı, yarın kontrollerinden sonra doktoru uygun görürse çıkacağı kaydedildi.

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