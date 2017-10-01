Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı
Maliye Bakanı Ağbal'ın önemli bir sorununun olmadığı, yarın kontrollerinden sonra doktoru uygun görürse çıkacağı kaydedildi.
DİĞER HABERLER
İhracat rakamları açıklandı!
Eylül ayı ihracat rakamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklandı.
Etiket uyanıklarına ceza!
Mağaza ve marketlerin etikette farklı kasada farklı fiyat uygulaması tüketicilerin tepkisine yol açı
Bakan'dan MTV açıklaması!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %3 oranında azaldı.
Tüketici Güven Endeksi azaldı
Ekonomiye dair önemli bir açıklama geldi. Tüketici Güven Endeksi azaldı.