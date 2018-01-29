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Nagihan Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı!

Nagihan Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı!.23470
  • Giriş : 29.01.2018 / 15:24:00

Ünlü atlet Nagihan Karadere, Survivor öncesi sevgilisinden ayrıldı.

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Sepet Beşik

Yeniden Survivor yarışmasına katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere, yeni sezon başlamadan sevgilisi Ramiz Özbey'den ayrıldı. Karadere, geçtiğimiz yıllarda katılmış olduğu yarışmada eşi tarafından aldatılmıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında yarışmacı olmak için yeniden hazırlanan Nagihan Karadere sevgilisi Ramiz Özbay ile yollarını ayırdı.

Nagihan, daha önce gittiği Survivor'da eşi tarafından aldatılmış ve zorlu bir dönem geçirmişti.

Eşinden ayrıldıktan sonra iş adamı Ramiz Özbay ile aşk yaşamaya başlayan Karadere, ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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