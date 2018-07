Nagihan: Topunuz benimle baş edemediniz

Ekranların sevilerek izlenen yarışma programı Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacısı Nagihan Karadere, hakkında yapılan eleştirilere sert bir yanıt verdi.Survivor 2018'in en dikkat çeken isimlerinden olan Nagihan Karadere, Kıbrıs finalinde sms oylarında Adem'in ardından ikinci olmuştu. Şampiyonluğu finalde kaybeden Nagihan, Survivor'ın bitmesinin ardından kendisine yapılan eleştirelere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermeye devam ediyor.Son olarak yarışma sırasında sakatlığından dolayı moraran ayağının fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Nagihan Karadere 'Bu sakatlık ve tek bacağımla rakiplerimle baş edebildim. Her gece Ağrı kesici içerek yarışmalara çıkabildim. Parkurda çok ağır ve çok yavaş diye algı yaptınız madem öyle ağır ve yavaş dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz' dedi.Instagram'dan paylaştığı mesajda kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert yanıt veren Nagihan şunları yazdı:"3 şubatta ki bacağımın hali. Survivor parkuruna çıkmamdan 2-3 gün önceki halim. İç adalemde ciddi bir kopma oldu ve yüklü bir kortizon tedavisi sonucunda aşırı kilo aldım değil koşmayı yüreyemeyecek haldeydim Survivorın başından sonuna kadar sakatlıkla hep sınav verdim. Bunda da bir hayır vardır dedim yine Allah yüzümü kara çıkarmadı bu yüzden tüm olumsuzluklara iftiralara karşı hep dik durmaya çalıştım Allah sabredenlerden yanadır. Bu bacakla oynamak çok zor oldu ama oldu. Bu sakatlıkla bile hiç bir rakipten korkmadım korkacak olsam Allstar takımda kalır oyuna da çıkmaz keyfime bakardım.Ben bu bacakla yani (tek bacakla ) Allstar kadınlarıyla oynamak için karşı takıma gitme teklifinde bulundum.Çünkü benim cesaretim vardı çünkü benim hedefim vardı ben bu sakatlıkla bile tüm rakiple baş edebilirim dedim kendi kendime o yürek vardı bende çok şükür Allah ta bana hep yardım etti. Ayrıca bir bu sakatlığım yoktu orada da dizimden sakatlandım iç yan bağlarımda esneme oldu 3-4 ay sabah akşam Ağrı kesici içerek uykuya daldım ve Ağrı kesicilerle her oyuna çıktım buna herkes şahittir tüm çalışan ve yarışmacılar buna rağmen Parkurda çok ağır ve çok yavaş diye algı yaptınız madem öyle ağır ve yavaş dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz... Herkese ve her şeye rağmen pes etmeden yoluma devam ettim. Survivor bitti ama pis iftiralarınız bitmedi artık kendi işinize kendi yolunuza bakın ve beni de rahat bırakın!"HÜRRİYET