Naim Süleymanoğlu komada
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli olmadığı takdirde hayatını kaybedeceği öğrenildi.
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
KİMSEYE SÖYLENMESİNİ İSTEMEDİ
Hastalığının kimse tarafından bilinmesini istemeyen Naim Süleymanoğlu, en yakınlarına şu sözleri söyledi: "Kimseye söylemeyin, kimseden benim için bir yardım sakın talep etmeyin, kimseyi aramayın, zaten yaşımı doldurdum. Ölürsem ölürüm."
Çocuğundan bile hastalığını saklayan Naim Süleymanoğlu'nun durumunun ciddiye binmesinin ardından, yakınları Halil Mutlu'ya haber vermek zorunda kaldı.
Süleymanoğlu'nun 2 aydır yoğun tedavi gördüğü kaydedildi. Geçen hafta iyileşip taburcu edilen Cep Herkülü, iki gün sonra tekrar fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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