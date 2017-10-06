Naim Süleymanoğlu'na donör bulundu!
Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu'ndan güzel haber geldi. Süleymanoğlu için aranan donörün bulunduğu ve bugün ameliyat olacağı açıklandı.
Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir yakınının donör olmasına karar verildi. Tüm testleri dün tamamlanan donörden alınacak karaciğer parçasının, bugün Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından yapılacak ameliyatla Süleymanoğlu’na nakledilmesi planlanıyor.
CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRMİŞTİ
Yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan ‘Cep Herkülü’ne karaciğer sirozu teşhisi konulmuştu. Yaşaması için tek çarenin karaciğer nakli olduğu açıklanan 50 yaşındaki efsaneyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından ilgilenmişti. Geçen hafta organ naklinin yapılacağı Ataşehir Memorial Hastanesi’ne nakledilen Süleymanoğlu için birçok kişi seferber olmuş ve nakil için başvurmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN "GEÇMİŞ OLSUN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlığına kavuşması için devreye girdiği Naim Süleymanoğlu’na geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerinde bulunmuştu. Erdoğan, “Olimpiyat, dünya şampiyonluklarını hakkıyla almış Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm milletime ve dünyaya burada hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda. Şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette bir özel hastanede. Ancak bir transplantasyon ile bir karaciğer nakliyle umudu olduğu söyleniyor. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla özellikle güçlendirmek istiyorum. Naim Süleymanoğlu’nu o dönemde ülkemize kazandıran Turgut Özal’dı. Allah’tan şifalar temenni ediyorum” demişti.
HABERTURK
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