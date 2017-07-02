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Narcos dizisinde oynamak için 1 milyon lira!

Narcos dizisinde oynamak için 1 milyon lira!.26472
  • Giriş : 02.07.2017 / 08:32:00

Tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret, Narcos dizisinde oynamak için kesenin ağzını açtı.

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Ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe, bir bölüm kamera karşısına geçebilmek için kesenin ağzını açtı.

Nusret Gökçe, et işinden sonra oyunculuğa merak sardı. Gökçe, “Narcos” dizisinin üçüncü sezonunda, bir bölüm konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Dizide de yine ateş başında olan Gökçe’nin bu rolü alabilmek için yapımcı şirkete 1 milyon lira ödediği iddia edildi.

Hürriyet

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