NATO'da Türkiye'ye kritik ziyaret
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Votel ve Avrupa'daki Komutanı Scaparotti Ankara'ya geliyor.
ABD'li komutanlar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşecek. Görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a PYD'ye silah desteğinin kesilmesine yönelik taahhüdü ele alınacak.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki general, PYD'nin silahsızlanma sürecinin yanı sıra DAEŞ'le mücadele, Irak'daki son durum ve NATO'nun güney sınırındaki güvenliğini görüşecek.
Askeri heyette yer alan Scaparotti'nin NATO'nun askeri kanadı olan Avrupa Kuvvetler Başkomutanı olması nedeniyle NATOn tatbikatındaki skandalın da gündeme gelmesi bekleniyor.
NTV
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