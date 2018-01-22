NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottenoeller, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Müsteşar Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ziyaret etmekte olan NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller’in Bakanlığımızda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sayın Müsteşarımız ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
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