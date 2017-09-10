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NATO'dan flaş Kuzey Kore açıklaması

NATO'dan flaş Kuzey Kore açıklaması.13076
  • Giriş : 10.09.2017 / 11:03:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 11:07:24

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştirdiği tehlikeli denemelerin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de açıklama yaptı.

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Kuzey Kore'nin peş peşe yaptığı füze ve hidrojen bombası denemelerinin ardından NATO'dan da tepki geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kuzey Kore'nin tavırları küresel tehdit olduğunu ve tavırlara küresel tepki gösterilmesi gerektiğini" söyledi.

Stoltenberg, "Kuzey Kore üzerindeki siyasi çözüm için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ve ekonomik yaptırımların arttırılması gerektiğini" söyledi.

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