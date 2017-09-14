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NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması.13076
  • Giriş : 14.09.2017 / 11:55:00

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya ile S-400 roket sistemi anlaşmasıyla ile ilgili konuştu ve NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarını kendilerinin karar vereceğini belirtti.

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