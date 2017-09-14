NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya ile S-400 roket sistemi anlaşmasıyla ile ilgili konuştu ve NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarını kendilerinin karar vereceğini belirtti.
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