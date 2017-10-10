NATO'dan flaş 'Türkiye' açıklaması!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında konuştu. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerle ters düşmek gibi bir niyeti olmadığını ve S-400 satın almasının ulusal bir karar olduğunu belirtti.
Romanya'dan dönüş uçağında Reuters'a konuşan Stoltenberg, "Türkiye'den S-400'leri NATO sistemine entegre etmek konusunda bir talep almadık" dedi.
Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiğini belirten Stoltenberg, Erdoğan'a farklı bu ülkelerin bu tarz kapasitelere sahip olma kararının bir ulusal karar olduğunu söylediğini ifade etti.
Stoltenberg ayrıca, "Erdoğan bana, S-400'lerin dışında Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi almak için görüşme yapılacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg konuyla ilgili başka bir detay vermedi ancak Türkiye'nin Fransa ile İtalya'nın ortak ürettiği SAMP-T isimli füze savunma sistemine aşina olduğunu belirtti.
Füzeler daha önce İtalya tarafından NATO'nun Ankara'yı koruma planı çerçevesinde Türkiye'ye kurulmuştu.
SAMP-T füzeleri daha çok savaş meydanları ile havaaalanı ve limanlar gibi stratejik noktaları hava saldırılarından ve füzelerden korumak için kullanılıyor.
Habertürk
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