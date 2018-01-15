NATO'dan nükleer silah savunması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı açıklamasında Çin, Rusya ve Kore'de nükleer silahlar dururken NATO'nın nükleer silahlanmayı terk etmesinin mümkün olmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Stratejisi Konferası"nda yaptığı konuşmada, "Nükleer silahsız dünya'' fikrini desteklediğini ancak bunun imkansız olduğunu belirtti.
Genel Sekreter Stoltenberg, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez. Dünyada bir denge olması lazım. Bu nedenle NATO, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşmayı desteklemiyor.'' değerlendirmesinde bulundu.
Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM’de nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.
NTV
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