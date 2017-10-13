NATO'dan Türkiye'ye çağrı!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, en kısa zamanda tarafların çözüm yolu bulmalarını önerdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD’ye ‘oturup konuşarak krizi çözmeleri’ çağrısında bulundu.
AFP haber ajansına bir röportaj veren Stoltenberg, Türkiye ve ABD’ye krizi çözme çağrısı yaptı ve 'en kısa zamanda çözüm bulun' dedi.
Stoltenberg, Irak ve Suriye'deki savaşlarda Ankara'yla işbirliğinin kritik rolüne dikkat çekti.
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