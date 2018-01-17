NATO'dan Türkiye'ye önemli ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklaması sonrası önemli gelişmeler kayededildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, hafata Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında NATO'ya serzenişte bulundu ve bu çağrıyı yaptı: "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?" Bu çAğrı sonrası dün NATO'dan peşe peşe açıklamalar geldi. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye sınırında YPG'li teröristler tarafından kurulacak sınır ordusu ele alındı.Erdoğan görüşmede sınırda kurulacak YPG ordusuyla ilgili "Böyle bir oluşum kabul edilemez!" uyarısında bulundu. Şimdi de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller haftaya Türkiye'ye geliyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'na rakip oldu.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye hamlesi
Avrupa Birliği'den Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Konya'da 5 askere FETÖ'den gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında Konya'da operasyonlar düzenlendi.
Tramvay bozulunca vatandaşlar itti
Düzce'de bozulan tramvayı itmeye çalışan vatandaşlar ilginç bir görüntü verdi.