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NATO'dan Türkiye'ye önemli ziyaret

NATO'dan Türkiye'ye önemli ziyaret.25171
  • Giriş : 17.01.2018 / 10:50:00

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Türkiye'ye geliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert açıklaması sonrası önemli gelişmeler kayededildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, hafata Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında NATO'ya  serzenişte bulundu ve bu çağrıyı yaptı: "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?" Bu çAğrı sonrası dün NATO'dan peşe peşe açıklamalar geldi. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan,  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg  ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye sınırında YPG'li teröristler tarafından kurulacak sınır ordusu ele alındı.Erdoğan görüşmede sınırda kurulacak YPG ordusuyla ilgili "Böyle bir oluşum kabul edilemez!" uyarısında bulundu. Şimdi de NATO Genel Sekreter Yardımcısı  Rose Gottemoeller haftaya Türkiye'ye geliyor.

TRT

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